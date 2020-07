Milder Winter fördert die Gefahr der Zeckenplage

Weshalb der richtige Umgang mit Zeckenbissen wichtig ist: Mit einer Pinzette fasst man die Zecke so nah wie möglich an der Haut und zieht sie stetig, aber nicht ruckartig, senkrecht zur Haut heraus. Falls kleine Teile der Zecke in der Wunde zurückbleiben, ist dies aber kein Grund zur Panik.