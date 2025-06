Keine Play-offs und dennoch zufrieden 

„Die AFL muss sich warm anziehen“, tönte Ducks-Neuzugang Sebastian Mattscheck Ende Februar in der „Krone“. Von der Warnung an die Konkurrenz blieb am Ende aber nur ein laues Lüfterl. Denn mit nur einem Sieg (gegen Rivale Tirol) aus acht Partien verpassten die Salzburger erneut die Play-offs. „Am Ende muss man schon sagen, dass mehr drin gewesen wäre“, zog Ducks-Ikone David Kanyinda ein ernüchterndes Fazit. Warum es erneut nicht für die Play-offs reichte, weiß der Wide Receiver. Fordert aber auch ein Umdenken. „Wir hatten viele Ausfälle in der Mannschaft. Dafür konnten sich einige junge Akteure beweisen. Genau das muss der künftige Weg sein. Das machen uns die Spitzenteams vor.“