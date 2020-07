Vettel: „Elfter Platz ist gar nicht so schlecht“

„Das ist mit Sicherheit nicht unser Anspruch, aber ich glaube, dass im Moment nicht so viel mehr drin ist“, sagte der Vettel im TV-Interview mit RTL. Dabei habe sich das Auto für ihn „okay“ angefühlt. „Ich denke, heute Nachmittag haben uns vielleicht die Temperaturen ein bisschen... nicht kalt erwischt, aber heiß erwischt. Ich hatte nicht mehr so das Vertrauen in die Hinterachse, habe auch im ersten Run das Heck verloren und kam danach nicht mehr so wirklich in meinen Rhythmus.“