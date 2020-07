„Kleine Hufeisennasen“ besiedeln Schloss Lengberg

Bei der Renovierung wurden die Baumaßnahmen bereits im Vorfeld an die Bedürfnisse der Fledermäuse angepasst. Die Arbeiten im Dachboden wurden daher schon im Winter, in der „fledermausfreien“ Zeit, durchgeführt. Die wichtigsten Aufenthaltsorte konnten dadurch bestmöglich erhalten bleiben und neue Ausflugsfenster an der Nordseite angebracht werden.