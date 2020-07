Erster Bundesliga-Kicker mit Coronavirus infiziert

Präventionskonzept

„Der aktuelle Fall verdeutlicht, wie wichtig es in Zeiten der Covid-19-Pandemie ist, ein funktionierendes Präventionskonzept zu haben, das im Anlassfall auch schnell greift“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Liga, Christian Ebenbauer, in einer Aussendung. Kapfenbergs Präsident Erwin Fuchs gab an, sofort nach dem positiven Test-Ergebnis sämtliche Maßnahmen des Präventionskonzepts umgesetzt zu haben. „Diese konsequente Vorgehensweise ist für den Schutz aller Akteure ein wesentlicher Schritt“, so Fuchs.