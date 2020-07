Es stimmt schon, dass Erektionsstörungen immer zunächst ärztlich abgeklärt werden müssen. Aber in vielen Fällen stellt sich heraus, dass es keine körperlichen Ursachen dafür gibt. Eine Formulierung trifft den Kern der Sache gut: Wenn sich der Penis tot stellt, ist das oft eine verschlüsselte Botschaft der Seele. Die Lust entsteht nämlich wenig überraschend im Kopf. Die Informationsübertragung im Gehirn funktioniert durch Botenstoffe. Die Symptome der Parkinson-Krankheit entstehen zum Beispiel, wenn Mangel an Dopamin herrscht. Fehlt es am „Glückshormon“ Serotonin, drohen Depressionen und Panikattacken. Weil Dopamine antriebsfördernd wirken und Serotonin unter anderem für Ausgeglichenheit sorgt, spielen diese Substanzen auch bei Potenzproblemen eine wesentliche Rolle