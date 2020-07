Copyright-Verletzung: Twitter sperrt Trump-Posting

Zeitung sah Urheberrecht verletzt

Das Trump-Foto war bereits 2015 in einem Artikel der „New York Times“ erschienen - allerdings ohne die Beschriftung. Am Mittwoch legte das Medienunternehmen Beschwerde nach dem US-Urheberrechtsgesetz ein. Trump hatte die „New York Times“ zuletzt scharf attackiert, da sie über angebliche russische Kopfgeld-Zahlungen für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan berichtet hatte. Den Artikeln zufolge hat Trump von den angeblichen Zahlungen gewusst. Der Präsident bestritt die Berichte des Blattes in einem Tweet und nannte sie „nur eine weitere Ente“.