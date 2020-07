Insolvenzverwalter glaubt an Wirecard-Zerschlagung

Der Insolvenzverwalter des vergangene Woche zusammengebrochenen deutschen Zahlungsabwicklers Wirdecard, Michael Jaffe, rechnet mit einer Filetierung des Unternehmens. „Es haben sich bereits eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt gemeldet, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäfts (oder) der davon unabhängigen und eigenständig erfolgreich am Markt agierenden Geschäftsbereiche haben“, sagte Jaffe am Dienstag nach einer Sitzung des Gläubigerausschusses.