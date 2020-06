„Ihr seid sooooo doof“ - Deutsche zerlegen den HSV

Der Hamburger SV muss zumindest eine weitere Saison in der 2. deutschen Fußball-Liga verbringen. Die Hanseaten kassierten am Sonntag in der letzten Runde (mit Harnik bis zur 46. Minute, aber ohne Hinterseer und Schaub) ein 1:5-Heimdebakel gegen Sandhausen und konnten damit aus der Schützenhilfe von Bielefeld kein Kapital schlagen. Dementsprechend hart fielen auch die Pressestimmen bei unseren Nachbarn aus.