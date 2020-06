Spatenstich für „Lichtblick“

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Niederösterreich solche Unternehmer haben, die mit Mut und Weitsicht auch in Zeiten der Krise in den Wirtschaftsstandort investieren!“ - Diese Worte des Lobes von Ecoplus-Chef Helmut Miernicki waren anlässlich des ersten großen Spatenstichs seit Beginn der Corona-Pandemie wahrlich nicht übertrieben. Robert Karner baut in Neulengbach im Bezirk St. Pölten bis zum Sommer 2021 nämlich sein neues Hauptquartier. Damit wird die Produktionskapazität des Vorzeigebetriebs verfünffacht.