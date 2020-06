Holland-Liga startet im September - vor Zuschauern

Im niederländischen Profifußball startet die erste Liga (Eredivisie) am 12. September in die neue Saison. Das teilte der nationale Fußballverband KNVB nach der Ankündigung weiterer Corona-Lockerungen durch die Regierung mit. Zunächst hat die Nationalmannschaft noch am 4. und 7. September zwei Heimspiele in der europäischen Nations League gegen Polen und Italien.