Mit großen Plänen in die neue Spielzeit

Große Oper, spritzige Operette, Musical-Klassiker, Ballett, Konzerte und viele Sonderprogramme bestimmen den ambitionierten Spielplan der Oper in der Saison 2020/2021. Eröffnet wird die Saison am 18. September mit Mieczysław Weinbergs Oper „Die Passagierin“, die bereits ein Höhepunkt in dieser, vom Virus abrupt abgebrochenen Saison hätte sein sollen. Eine Änderung gibt es: Am Pult steht der neue Chefdirigent Roland Kluttig. Er wird auch das Eröffnungskonzert am 12. September leiten und dort ebenfalls ein Stück von Weinberg aufführen.