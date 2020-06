Ronaldo und Dybala lassen die „Alte Dame“ jubeln

Juventus Turin hat fünf Tage nach dem verlorenen Cupfinale mit einem 2:0-Sieg in Bologna reagiert. Die Tore für die „Alte Dame“ im ersten Serie-A-Spiel nach über dreimonatiger Pause erzielten am Montag Cristiano Ronaldo (23.) per Foulpenalty und Paulo Dybala (36.). Juve baute damit die Tabellenführung auf vier Punkte aus.