Schüler aus Tirol mit viel Erfindungsgeist

Nicht nur am Freitag für Klimaschutz eintreten

In dem Projekt „FFF goes EFF“ bewies die Polytechnische Schule Brixlegg, dass Jugendliche nicht nur an „Fridays for Future“-Demonstrationen teilnehmen, sondern „Everyday for Future“ etwas für den aktiven Klimaschutz unternehmen können. Dabei fanden die Schüler unter anderem heraus, dass Billigmode verantwortlich für einen sehr hohen Bedarf an Wasser für die Baumwollproduktion ist und 80 Prozent der Autos im Berufsverkehr mit nur einem Fahrgast besetzt sind. Sie räumten einen der beiden ersten Plätze in der Kategorie Schulklassen ab.