Millionenschaden nach Chaos-Nacht in Stuttgart

„Endlich ist in Stuttgart was los“

Auslöser des Chaos war die Drogenkontrolle eines 17-Jährigen, mit dem sich gleich mehrere Hundert Menschen solidarisierten. Die Täter hätten sich in sozialen Medien in Pose setzen wollen, wie Polizeivizepräsident Berger berichtete, und skandiert: „Endlich ist in Stuttgart was los.“