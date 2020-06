Rebellion in Obertauern gegen Skiticket-Preise

„Wir haben bei den Seilbahnen interveniert, aber unsere Versuche sind gescheitert“, sagt Hotelier Hans Gruber aus Obertauern über die Ticketpreise für die kommende Wintersaison. 264,5 Euro statt 254 Euro müssen Skifahrer nun in der Hauptsaison für einen Sechs-Tages-Skipass in Obertauern auf den Tisch legen. Für Sechs-Tage-Karten in der Nebensaison stieg der Preis teils um ganze fünf Prozent auf 230 Euro an.