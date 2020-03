„Krone“ vor Ort: Obertauern kämpft mit Coronavirus

70 Gäste mussten in die Heimat zurückkehren

Der Besitzer sei „schließlich schon arm genug“, wie ein Gastronom, der seinen Namen nicht nennen will, findet. Vor der 4-Sterne-Unterkunft erinnern nur mehr drei prall gefüllte Müllsäcke an die rund 70 Gäste, die vorzeitig abreisen mussten. Seit dem Corona-Fall steht der Parkplatz dort leer. Die Familie des Hotelbesitzers und die zwölf Mitarbeiter müssen nun in Quarantäne ausharren. Die Gemeinde und der Tourismusverband wollen sich um ihre Versorgung kümmern.