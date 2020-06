33-jährige ukrainische Marathonläuferin verstorben

Tragödie in der Ukraine bei einem Ultramarathon-Rennen. Die 33-jährige Kateryna Katiuschtschewa wurde von den Organisatoren in dehydriertem und ausgekühltem Zustand aufgefunden. Kurz darauf ist sie im Spital verstorben. Sie soll acht Stunden lang am Boden gelegen sein, ohne Hilfe bekommen zu haben, schreibt die ungarische Nachrichtenagentur „MTI“. Sie wurde bis spät in die Nacht hinein gesucht, nach elf Stunden hat man sie, etwa 10 Kilometer von der Ziellinie entfernt, gefunden.