Neuer Covid-Ausbruch in Wiener Pflegeheim: 6 Tote

In einem Pflegeheim in Wien-Liesing sind in den vergangenen Wochen gehäuft Covid-19-Fälle aufgetreten. Ersten Informationen zufolge sollen sich dort insgesamt 25 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. In den vergangenen Tagen habe es bereits sechs Todesfälle gegeben, die allerdings auch mit diversen Vorerkrankungen zusammenhängen könnten. Maßnahmen zur Eindämmung seien getroffen worden, heißt es seitens der Heimleitung.