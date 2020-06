GPS-Rivale BeiDou: Letzter Start verzögert sich

Zahlreiche Handys sind schon Beidou-fähig

Der Beidou-3-Satellit sollte das chinesische Satelliten-Navigationssystem komplettieren. Das 10-Milliarden-Dollar-Projekt dient laut der Regierung in Peking dem Schutz der militärischen Kommunikation und der Verteidigung. Doch das Netzwerk im All soll auch im Alltag Anwendung finden: Medienberichten zufolge sind bereits mehr als 70 Prozent der Mobiltelefone in China Beidou-fähig. Dazu zählen mitunter Modelle von Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo und Samsung.