Wind machte Probleme: Paragleiter abgestürzt

Ein 47-Jähriger Steirer wollte Samstagnachmittag am Gelderkogel in Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) mit seinem Gleitschirm einen Flug unternehmen. Schon kurz nach dem Start geriet er allerdings in ungünstige Windverhältnisse. Der Pilot wollte den Start sogleich noch abbrechen, dies war allerdings nicht mehr möglich. Er stürzte zurück auf die Startwiese und wurde dabei schwer verletzt.