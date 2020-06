Admira-Jungspund: „Sie halfen mir aus der Sch....“

Am Samstag geht’s für Petlach und Co. in der Bundesliga gegen WSG Tirol weiter. Nach dem Derbysieg in St. Pölten folgt das nächste wichtige Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Wenn wir da drei Punkte holen, dann haben wir mal einen kleinen Polster“, weiß der Admiraner um die Wichtigkeit der Partie. Die Zuversicht in Bezug auf den Klassenerhalt ist nach wie vor groß: „Wenn wir so weiterspielen und unsere Tore machen, dann steht uns nichts im Weg!“