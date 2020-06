Es wird Ernst! Baumeister neuer Admira-Sportchef

Erstmals seit dem 10. November liegt die Admira wieder auf dem Abstiegsplatz, hat als einziges Team in der Qualifikations-Runde noch nicht angeschrieben, geschweige denn getroffen - 0:1 gegen die Austria, 0:2 gegen Mattersburg. Gestern am späten Abend folgte der Paukenschlag: Felix Magath holte Ernst Baumeister zurück an Bord, stattete die Klublegende mit einem längerfristigen Vertrag als Sportdirektor aus!