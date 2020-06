Während Bim-Fahrt: Dieb stahl Auto von Polizisten

Das Buchen des Sommerurlaubs ist in Zeiten von Corona ohnehin ein Problem für sich, für einen Polizisten aus dem Bezirk Tulln sollte das Virus aber die geringste Sorge sein. Weil sein Stamm-Reisebüro in Krems geschlossen hatte, entschied sich der Beamte, in die Bundeshauptstadt zu fahren - wo er auch beruflich tätig ist. Er stellte sein Fahrzeug, einen drei Jahre alten VW, auf einem öffentlichen Parkplatz in Döbling ab und stieg auf die Straßenbahn um.