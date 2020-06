Deutsche auf „ihrem“ höchsten Berg überfordert

Verstiegen, schlecht ausgerüstet, in Panik: Zahlreiche deutsche Bergsteiger gerieten in den vergangenen Tagen auf der Zugspitze in Bergnot und kamen nicht mehr weiter. Die Bergrettung Ehrwald und der Polizeihubschrauber mussten am Mittwoch und Samstag in aufwendigen Einsätzen Alpinisten aus Notlagen retten.