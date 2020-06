SKN-Talent: „Die Austria wäre fällig gewesen!“

Die Wiener Austria und SCR Altach sind vor dem Gipfeltreffen in der Qualifikationsgruppe ihrer Favoritenstellung jeweils nicht gerecht geworden. Die Austria verpasste beim 1:1 in St. Pölten nach Führung den zweiten Sieg im zweiten Spiel, Altach kam gegen WSG Tirol erneut nicht über ein 1:1 hinaus. Am Dienstag verteidigen die Wiener zuhause einen Zweipunkte-Vorsprung. Beim SKN trauert man indes einer Überraschung nach: „Wir waren aber die bessere Mannschaft, die Austria wäre fällig gewesen", meinte Verteidiger Christoph Klarer.