Party-Ziege „Herbert“ fand endlich das Paradies

Der Party-Gastgeber überlegte, ob er „Herbert“ im Garten halten könnte, dann aber siegte die Vernunft und er gab den erst drei Monate alten Bock beim Tierschutzverein für Tirol ab. Kleintier-Betreuerin Sara Eller nahm den Schützling heim zum elterlichen Hof – doch Dauerlösung war das keine. „Leider mussten wir auch feststellen, dass er eine Fehlstellung an der Wirbelsäule hatte“, schildert Eller. Und so zuckte „Herbert“ – eigentlich ein Kuschelbär – stets zusammen, wenn man ihn an der falschen Stelle streichelte.