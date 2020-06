Hagel: 500.000 Euro Schaden

Heftige Unwetter und massive Niederschläge sind am Mittwoch über dem Nordburgenland niedergegangen. Auf den Straßen war teilweise eine dicke Schicht an Eiskörnern zu sehen. Für die Landwirte bedeutet dieser frühe Start in die „Hagelsaison“ nichts Gutes. Rund 1500 Hektar an landwirtschaftlicher Fläche sind davon betroffen. Besonders schlimm erwischte es Getreide, Kukuruz, Raps, Erdbeeren sowie die Weinreben. Die Firma Leithaland Gemüse berichtet zudem von durchlöcherten Salaten und Mangold sowie von Schäden bei Paradeiser- und Paprikapflanzen.