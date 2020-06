Berger: „Das hätte niemand für möglich gehalten!“

Seit zehn Jahren (Christian Klien, Abu Dhabi) bestritt kein Österreicher ein Formel-1-Rennen. „Trotzdem zeigt sich immer wieder, welch wichtige Rollen viele Österreicher und auch das Land Österreich für die Formel 1 spielen“, weiß Gerhard Berger. Und meint in diesem Fall natürlich den Saisonstart am 5. und 12. Juli in Spielberg. „Das hätte niemand für möglich gehalten, dass eines Tages der WM-Auftakt bei uns steigt.“ Berger zieht den Hut: „Es ist der Hartnäckigkeit von Red Bull, Didi Mateschitz und Helmut Marko zu verdanken. Einerseits haben sie die Möglichkeiten, aber vor allem auch die Umsetzungskraft!“