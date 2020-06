U-Ausschuss: Ibiza liegt nun in der Hofburg

Was wird der U-Ausschuss konkret untersuchen?

Der von SPÖ und den NEOS initiierte U-Ausschuss widmet sich der „mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung“. Stichwort: Causa Casinos/Novomatic. Laufend kommen neue Aspekte hinzu. Jüngst der Fall eines Privatklinikbetreibers, der ob seiner Freundschaft zu Strache unter Türkis-Blau eine Gesetzesänderung in seinem Sinne erwirkt haben könnte - es gibt neue Ermittlungen, die Beschuldigten bestreiten alle Vorwürfe, die Opposition will die damals amtierende FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein als Zeugin laden.