Quoten der „Sportschau“ nach Neustart im Sinkflug

Die Zuschauerzahlen der „Sportschau“ in Deutschland sind seit dem Neustart der deutschen Fußball-Bundesliga kontinuierlich gesunken. Zuletzt wollten nur noch 3,3 Millionen Menschen den Sport-Klassiker in der ARD am Samstag sehen. „Wir merken im Moment einen erkennbaren Rückgang des Interesses“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agenur.