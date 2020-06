E-Bikerin (50) bei Sturz in Tirol schwer verletzt

Fataler Fahrradunfall am Montagnachmittag im Tiroler Unterland! Eine 50-jährige Einheimische kam mit ihrem E-Bike zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu. Die Frau musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.