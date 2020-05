Neymar muss Millionen-Strafe vorerst nicht zahlen

Neymar soll von 2011 bis 2013 in seiner Heimat Brasilien Steuern in Höhe von 15 Millionen Dollar (13,45 Mio. Euro) hinterzogen haben. Die brasilianische Justiz blockierte deshalb 2015 auf Antrag der nationalen Finanzbehörde 188 Millionen Real (42,84 Mio. Euro) an Vermögen von Neymar, seiner Familie und mit ihnen verbundenen Firmen. Doch der Vollzug der Geldstrafe wurde noch nicht ausgesprochen - und jetzt auch wieder aufgeschoben.