140 Geschädigte durch Betrug mit Internetinseraten

Die Geschädigten mussten lange auf den Prozess warten: Seit dem Jahr 2015 soll ein Geschäftsmann unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Internetauftritte verkauft haben. Mit schwer kündbaren 10-Jahres-Verträgen, so die Anklage. Nun muss sich der 56-jährige Oberösterreicher in Steyr wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges in einem voraussichtlich langwierigen Prozess verantworten.