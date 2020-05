Caritas-Chef fordert Staatssekretariat für Pflege

Zum Pfingstfest haben Österreichs Bischöfe zu umfassenden Reformen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kirche aufgerufen. In einem gemeinsamen und in der Form außergewöhnlichen Hirtenwort sprechen sie sich für eine „geistvoll erneuerte Normalität“ aus. Caritas-Direktor Schärmer will ein Pflege-Staatssekretariat.