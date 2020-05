„Geiz ist geil“ bedroht die steirischen Bauern

Ein Stück Butter kostet aktuell 99 Cent. Kann man davon als Produzent leben?

Nein. Und um es einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Schon vor dem Corona-Virus wurde unsere Gesellschaft von der Geiz-ist-geil-Krankheit befallen. Wer nichts anderes will als immer nur billig, billig, billig, der darf sich über die Folgen nicht wundern. Die da wären: Abbau heimischer Arbeitsplätze, Vernichtung von Unternehmen und Wohlstand, verbunden mit katastrophalen Auswirkungen auf unsere Umwelt und auch die Versorgungssicherheit. Ich hoffe, dass in Zukunft der Wert der Regionalität wieder mehr zählt als Rabatte.