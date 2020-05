Djokovic-Serie bekommt prominenten Zuwachs

Erste Station ist am 13. und 14. Juni ein Turnier in Belgrad, danach folgen Zadar in Kroatien (20./21. Juni), ein Stopp in Montenegro (27./28. Juni) sowie eine Veranstaltung in Banja Luka (3./4. Juli). Neben dem Weltranglisten-Ersten Djokovic und dem -Dritten Thiem werden auch der Deutsche Alexander Zverev (Nr. 7) sowie der Bulgare Grigor Dimitrow (19) aufschlagen.