Von Quarantäne-Busen und Corona-Wohlfühlbäuchlein

Gülcan verspricht „super-schöne Bikinibilder“

Für die 37-Jährige ist klar: „Das heißt Beine in die Hand nehmen. Am besten funktioniert bei mir joggen“, verriet der gesundheitsbewusste TV-Star. Bis Juli will Gülcan ihren Körper in Topform bringen. „Heißt für mich ... Ich möchte in meine schönen Bikinis passen, ohne dass mich jemand von der DLRG wieder ins Wasser zieht. Kleiner Scherz!“, schreibt sie. „Ich merke es eh immer an meinen Lieblingshosen. Hatte diese Woche ein tolles Fotoshooting auf der Kö und da hat die Jeans sich paar Mal bemerkbar gemacht (mit Kneifen und Zwicken).“ Die Fans drücken der Schönheit die Daumen, dass es ganz schnell mit dem Wunschgewicht klappt - dann winkt nämlich eine sexy Überraschung.