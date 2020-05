Die Steiermark ist im „Corona-Denkmal-Fieber“

Irgendwann haben wir unseren gewohnten Alltag wieder ganz zurück, verstauen selbst genähte Mund-Nasen-Masken im hintersten Winkel der Kommode und denken an Babyelefanten nur mehr während unbeschwerter Besuche im Tierpark. Bohren uns die Enkerln nach dem Geschichtsunterricht Löcher in den Bauch, wie wir das historische Jahr 2020 erlebt haben, werden wir gerne in unseren Erinnerungen kramen. Oder wir nehmen die Kleinen an der Hand und gehen mit ihnen an einen Platz in der Steiermark, wo ein Corona-Denkmal steht.