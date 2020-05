Federer: „Ich sehe keinen Grund, zu trainieren“

Ruhe bis zumindest Ende Juli

Wegen des Coronavirus ruht die ATP-Tennistour bis mindestens Ende Juli. Dabei mussten auch zwei der großen Ziele Federers in diesem Jahr, Wimbledon und die Olympischen Spiele in Tokio, gestrichen werden. Während andere Spitzenspieler wie Dominic Thiem, Novak Djokovic oder Grigor Dimitrow in den nächsten Wochen bei regionalen, nicht von den Verbänden sanktionierten Turnieren Spielpraxis sammeln wollen, kann Federer dieser Idee offensichtlich wenig abgewinnen.