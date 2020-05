„Kein Wechsel!“ RB-Star bekennt sich zu den Bullen

„Ich wusste, dass ich etwas ändern musste“

„Ich hatte zu keinem Zeitpunkt diesen Wechsel im Kopf - und ich habe ihn immer noch nicht“, so Poulsen. Die Corona-Pause nutzte er, um an seiner Fitness und Schusstechnik zu arbeiten. „Ich habe genügend Ehrgeiz, um die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen. Ich wusste, dass ich etwas machen musste, um dies zu ändern. Das brauchte mir keiner sagen, deshalb gab es auch keine Gespräche!“