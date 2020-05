Italiens Teamchef Mancini sieht Neustart skeptisch

Der Wettbewerb der höchsten Liga Italiens war wegen der Coronavirus-Pandemie am 9. März unterbrochen worden. Es stehen noch zwölf Runden aus. Frühestens Mitte Juni soll der Spielbetrieb starten. Der genaue Termin dürfte am 28. Mai festgelegt werden. Die Vereine brauchen dafür die Erlaubnis der Regierung in Rom. Die italienische Regierung hatte den Klubs am Dienstag das Okay zum Training in Gruppen erteilt. Die Sperren im öffentlichen Leben Italiens werden derzeit immer weiter aufgehoben. Doch überall gelten trotzdem strenge Abstandsregeln und andere Bestimmungen zum Gesundheitsschutz.