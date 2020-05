Gesichtsschutz auch für Kinder

Mittlerweile wurde das Basismodell nun weiterentwickelt. „Es bietet seitlich einen besseren Schutz“, betont Firmenchef Trobolowitsch. „Als Familienvater habe ich mir von Anfang an natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie wir bestmöglichen Schutz für Kinder erreichen können“, so der Unternehmer: „Deshalb haben wir unser Premium-Modell überarbeitet und speziell für die kleineren Köpfe von Mädchen und Buben angepasst.“ Alle Ausführungen werden in Österreich hergestellt, wodurch heimische Arbeitsplätze gesichert werden.