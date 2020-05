1,5 Millionen Euro für heimische Nationalparks

Heimische Nationalparks voll seltener Arten

Neben dem Nationalpark Donau-Auen in Wien und Niederösterreich ergänzen das Gesäuse in der Steiermark, die Kalkalpen in Oberösterreich, das Thayatal in Niederösterreich, Hohe Tauern in Salzburg, Tirol und Kärnten sowie der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel im Burgenland die sechs großflächigen Schutzgebiete. 18 der 21 heimischen Amphibienarten (86 Prozent), Zwölf von 14 Reptilienarten (86 Prozent), 95 von 104 Säugetierarten (91 Prozent) und 2275 der heimischen Gefäßpflanzen (72 Prozent) sind in den Nationalparks zu finden. Auch Überraschendes findet sich in den geschützten Arealen, wie Pyramidenmützenmoos und Spitzmützenmoos im Thayatal, beide Arten galten als ausgestorben.