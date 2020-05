Möschl: „Fast gefährlich für die Gesundheit“

Der im Winter von Zweitligist Dynamo Dresden wechselte, bisher in vier Partien zum Einsatz kam. Gegen Meppen hatte sein Neo-Klub 15.886 Fans im Stadion, gegen Chemnitz 16.587. Was beweist: Auch die 3. Liga in Deutschland ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Trotzdem waren bei einer Abstimmung acht von 20 Klubs gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Auch Magdeburg. Warum? „Weil sich König Fußball über die Gesellschaft stellt. Andere Bereiche müssen sich auch einschränken“, ist selbst Möschl gespalten. Und er gibt zu bedenken: „Wir sollen von Ende Mai bis Ende Juni in vier Wochen elf Partien abspulen. Das ist Wahnsinn, fast gefährlich für die Gesundheit.“ Zumal er nach zwei Monaten „Home-Office“ erst seit 12. Mai in Kleingruppen mit dem Team trainieren kann.