„Niki war auch ein Stern für die Familie“

Bilder kommen zurück

An jenem Tag flimmerten noch einmal die Bilder seiner eindrucksvollen Sportler-Karriere mit gnadenlosen Kämpfen auf der Strecke, Siegesfeiern und auch dem grauenvollen Unfall am Nürburgring von 1976 vor all jenen, die den „Mann mit der roten Kappe“ auf seiner letzten Reise begleiteten. Aber auch Bilder von jenen Interviews, in denen man höchsten Respekt vor Laudas unternehmerischen Fähigkeiten gewann, sowie von jenen, in welchen er seine knallharten Formel-1-Analysen als TV-Experte abgab.