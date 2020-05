Jubel mit Zurückhaltung: Start in neue Normalität

Abgeklärt wahrte Erling Haaland die neue Distanz im deutschen Fußball. Das Bundesliga-Premierentor nach mehr als zweimonatiger Zwangspause in der Coronakrise bejubelte der Stürmer von Borussia Dortmund wie vorgeschrieben: Nur keine Umarmung, kein überschwänglicher Körperkontakt - stattdessen wog Haaland seinen Oberkörper in deutlicher Entfernung zu seinen Teamkollegen hin und her. Der umstrittene Neustart für die deutsche Bundesliga glückte am Samstag zumindest in den ersten Geisterpartien der beiden Bundesligen ohne befürchtete größere Zwischenfälle.