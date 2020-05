Lockerung: Kaum Verstöße bei Kufsteiner Grenze

Nach der Lockerung der Beschränkungen hat die deutsche Bundespolizei in Rosenheim im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Österreich und Deutschland am Samstag nur wenige Verstöße registriert. „Es sind Einzelfälle, bei denen wir eine Einreise verweigert haben“, sagte ein Polizeisprecher, der an der Kontrollstelle auf der Autobahn 93 (Inntal-Ost) das Geschehen beobachtete.