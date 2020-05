Drohende Wirtschaftskrise im Landtag diskutiert

Der Tiroler Landtag hat am Donnerstag in der „Aktuellen Stunde“ Wege aus der Coronakrise gesucht. Einig war man sich unter den Parteien, dass man nun am Beginn einer Wirtschaftskrise stehe. Wie diese bewältigt werden könne, wurde unterschiedlich skizziert. Kritik gab es auch an der ein oder anderen Maßnahme der Bundes- und Landesregierung.