Tanklaster explodiert: Tote bei Anschlag in Syrien

Versorgung von zwei Millionen Menschen gefährdet

Im Nordosten Syriens ist nach Angaben von Menschenrechtlern die Versorgung von zwei Millionen Menschen in der Corona-Krise akut gefährdet. Die Organisation Human Rights Watch klagte am Dienstag in New York über einen großen Mangel an medizinischen Produkten zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19.